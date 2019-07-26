Сумские копы остановили мопедиста под кайфом Патрульные обнаружили водителя с признаками наркотического опьянения и с порошкообразным веществом, вероятно, наркотического происхождения.

На улице Прокофьева сумские патрульные остановили мопедиста, который двигался, нарушая ПДД. Во время проверки документов полицейские заметили у водителя признаки наркотического опьянения, к тому же, он не имел водительского удостоверения соответствующей категории.

Патрульные решили провести поверхностную проверку нарушителя. И не зря, ведь во время ее проведения стражи порядка обнаружили у него три пакетика с порошкообразным веществом, похожим на наркотическое. В медицинском учреждении гражданин отказался от прохождения освидетельствования на состояние опьянения.

На правонарушителя патрульные составили протокол по ст. 130 (отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения лицом, управляющим транспортным средством с признаками опьянения) КоАП и ч. 2 ст. 126 (управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления) КоАП.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа для установления дальнейших обстоятельств дела.