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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 18:00274

Сумские копы остановили мопедиста под кайфом

Патрульные обнаружили водителя с признаками наркотического опьянения и с порошкообразным веществом, вероятно, наркотического происхождения.

На улице Прокофьева сумские патрульные остановили мопедиста, который двигался, нарушая ПДД. Во время проверки документов полицейские заметили у водителя признаки наркотического опьянения, к тому же, он не имел водительского удостоверения соответствующей категории.

Патрульные решили провести поверхностную проверку нарушителя. И не зря, ведь во время ее проведения стражи порядка обнаружили у него три пакетика с порошкообразным веществом, похожим на наркотическое. В медицинском учреждении гражданин отказался от прохождения освидетельствования на состояние опьянения.

На правонарушителя патрульные составили протокол по ст. 130 (отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения лицом, управляющим транспортным средством с признаками опьянения) КоАП и ч. 2 ст. 126 (управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления) КоАП.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа для установления дальнейших обстоятельств дела.

Право Наркотики Под кайфом
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