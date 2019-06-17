Сумской боксер Тарас Шелестюк хочет выступить на Олимпиаде-2020? Непобежденный сумской боксер-профессионал Тарас Шелестюк, который уже провел на профессиональном ринге 17 боев, подумывает о возвращении в любительский бокс, чтобы побороться за золото на Олимпийских играх в Токио.

Эту новость в своем недавнем интервью поведал главный тренер сборной Украины по боксу Леонид Лоивский, пишет fightnews.info.

«Недавно звонил чемпион мира и призер Олимпиады Тарас Шелестюк, который сейчас находится в Америке и также рассматривает возможность принять участие в чемпионате Украины и показать, что он сильнее и может претендовать на попадание на Олимпийские игры в составе сборной Украины», - отметил Лоивский.

Напомним, что Тарас Шелестюк уже принимал участие на Олимпиаде-2012, тогда ему удалось завоевать бронзовую медаль. Свой предыдущий поединок в профессионалах украинец провел в марте текущего года, оформив очередную для себя победу над мексиканским боксером Мартином Мартинесом.