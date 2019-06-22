Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:10431

Тарас Шелестюк не собирается возвращаться в любительский бокс

Сумской боксер-профессионал Тарас Шелестюк опроверг свое возвращение в любительскую сборную Украины по боксу.

В среду, 14 августа, на сайте Федерации бокса Украины было напечатано интервью главного тренера сборной Украины Леонида Лоивского.

В нем он рассказал, что недавно звонил чемпион мира и призер Олимпиады Тарас Шелестюк, который сейчас находится в Америке и также рассматривает возможность принять участие в чемпионате Украины и показать, что он сильнее и может претендовать попадания на Олимпийские игры в составе сборной Украины.

Сам Тарас Шелестюк назвала это фэйком: «Не знаю откуда это взялось. Кто-то распускает слухи».

«Если я поеду в Токио, то по триатлону)», - добавил он.

Спорт Бокс Тарас Шелестюк
view counter

По тематике

Сумской боксер Тарас Шелестюк хочет выступить на Олимпиаде-2020?
Вчера 18:03

Сумской боксер Тарас Шелестюк хочет выступить на Олимпиаде-2020?

Непобежденный сумской боксер-профессионал Тарас Шелестюк, который уже провел на профессиональном ринге 17 боев, подумывает о возвращении в любительский бокс, чтобы...

Сумской боксер стал призером чемпионата Европы
11.08.2019 08:54

Сумской боксер стал призером чемпионата Европы

В Тбилиси (Грузия) завершился чемпионат Европы по боксу среди школьников....

Сумской боксер взял медаль в акватлоне
01.08.2019 12:18

Сумской боксер взял медаль в акватлоне

28 июля в Лос-Анджелесе проходил турнир Solana Beach Triathlon....

Иван Редкач встретится со звездным экс-чемпионом в четырех весовых категориях
15.07.2019 21:45

Иван Редкач встретится со звездным экс-чемпионом в четырех весовых категориях

Уроженец Шостки Иван Редкач следующий бой может провести против звездного экс-чемпиона мира по боксу Эдриэна Бронера....

Иван Редкач собирается боксировать против четырехкратного чемпиона мира (видео)
22.06.2019 10:24

Иван Редкач собирается боксировать против четырехкратного чемпиона мира (видео)

Шосткинский боксер полусреднего веса Иван Редкач рассказал о своем следующем сопернике, сообщает Xsport....

Новости

В центре Сум модернизируют боллард
Сегодня 14:14
В Сумах провели очередной летний кубок Теннисной академии
Сегодня 13:33
Конотопчанин на базе отдыха убил человека и выбросил труп в реку
Сегодня 12:57
Під Сумами пройде фестиваль коноплі: привезуть Катю Чиллі
Сегодня 12:24
В Сумах рисуют новый мурал: теперь Кузьма Скрябин 1
Сегодня 11:53
Департамент соцзащиты пересчитал сумчанам субсидии за июль
Сегодня 11:45
На Сумщине продолжается ремонт и строительство спортивных объектов учебных заведений 1
Сегодня 10:48
Тарас Шелестюк не собирается возвращаться в любительский бокс
Сегодня 10:10
Кража металлолома в Сумах: одного из воров задержали хозяева, другого - патрульные 1
Сегодня 09:29
На Сумщині проведуть еко-фестиваль «Дикий мед» 1
Сегодня 08:52
Сумчан запрошують на творчу зустріч із режисером Валерієм Балаяном
Сегодня 08:29
Сумским чернобыльцам выплатили средства за июль
Сегодня 08:04
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.