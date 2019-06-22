Тарас Шелестюк не собирается возвращаться в любительский бокс

В среду, 14 августа, на сайте Федерации бокса Украины было напечатано интервью главного тренера сборной Украины Леонида Лоивского.
В нем он рассказал, что недавно звонил чемпион мира и призер Олимпиады Тарас Шелестюк, который сейчас находится в Америке и также рассматривает возможность принять участие в чемпионате Украины и показать, что он сильнее и может претендовать попадания на Олимпийские игры в составе сборной Украины.
Сам Тарас Шелестюк назвала это фэйком: «Не знаю откуда это взялось. Кто-то распускает слухи».
«Если я поеду в Токио, то по триатлону)», - добавил он.
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