Тарас Шелестюк не собирается возвращаться в любительский бокс Сумской боксер-профессионал Тарас Шелестюк опроверг свое возвращение в любительскую сборную Украины по боксу.

В среду, 14 августа, на сайте Федерации бокса Украины было напечатано интервью главного тренера сборной Украины Леонида Лоивского.

В нем он рассказал, что недавно звонил чемпион мира и призер Олимпиады Тарас Шелестюк, который сейчас находится в Америке и также рассматривает возможность принять участие в чемпионате Украины и показать, что он сильнее и может претендовать попадания на Олимпийские игры в составе сборной Украины.

Сам Тарас Шелестюк назвала это фэйком: «Не знаю откуда это взялось. Кто-то распускает слухи».

«Если я поеду в Токио, то по триатлону)», - добавил он.