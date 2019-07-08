На Сумщине продолжается ремонт и строительство спортивных объектов учебных заведений Для этого из государственного бюджета выделены средства в сумме 5,5 млн гривен.

По информации директора Департамента образования и науки облгосадминистрации Виктории Гробовой, за эти средства отремонтируют или построят спортивные объекты в Шостке, Конотопе и Великой Писаревке.

На капитальный ремонт спортивного стадиона коммунального учреждения Шосткинская общеобразовательная школа I-III ступеней №11 предусмотрено 2580 тыс. гривен. На строительство футбольного поля с искусственным покрытием Конотопской общеобразовательной школы I-III ступеней №13 - 1968,4 тыс. гривен. На капитальный ремонт спортивного зала Великописаревской специализированной школы I-III ступеней - 984,7 тыс. гривен.

Справка. Средства выделены согласно распоряжению Кабинета Министров Украины от 5 июля 2019 №493 «Об утверждении распределения объема субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на создание и ремонт существующих спортивных комплексов».