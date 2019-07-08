На Сумщине продолжается ремонт и строительство спортивных объектов учебных заведений

По информации директора Департамента образования и науки облгосадминистрации Виктории Гробовой, за эти средства отремонтируют или построят спортивные объекты в Шостке, Конотопе и Великой Писаревке.
На капитальный ремонт спортивного стадиона коммунального учреждения Шосткинская общеобразовательная школа I-III ступеней №11 предусмотрено 2580 тыс. гривен. На строительство футбольного поля с искусственным покрытием Конотопской общеобразовательной школы I-III ступеней №13 - 1968,4 тыс. гривен. На капитальный ремонт спортивного зала Великописаревской специализированной школы I-III ступеней - 984,7 тыс. гривен.
Справка. Средства выделены согласно распоряжению Кабинета Министров Украины от 5 июля 2019 №493 «Об утверждении распределения объема субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на создание и ремонт существующих спортивных комплексов».
В ходе совещания с руководителями городов, районов, ОТГ под председательством временно исполняющего обязанности главы облгосадминистрации Ирины Купрейчик поднимались вопросы неэффективного...
Вр. и. о. главы Сумской ОГА Ирина Купрейчик подписала распоряжение, в котором сказано об увеличении объема бюджетных назначений в части...
Среди 192 тыс. европейских школ, участвующих в программе ETWINNING, эту награду получили только 2216 учреждений со всей Европы, в их...
Сумским студентам предлагают стать участниками программы материальной поддержки способных студентов независимыми коммерческими организациями EducationUA 2019....
Свою рабочую поездку Министр образования и науки начала с посещения опорного заведения - Краснопольской ООШ I-III степеней....
Caretaker
А чего же так раненько? Всего лишь 15 августа! Ажно целых 15 дней до начала учебного года! Выполнять работы будет стройфирма "ООО Супермен + Флэш"? Ведь только альтернативно одарённые личности будут вести капремонт в учебных заведениях ВО ВРЕМЯ учебного года!
Потому хочется задать музыкальный вопрос: куда уходят деньги, в какие, или лучше в чьи...?