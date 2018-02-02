Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:534591

В Сумах рисуют новый мурал: теперь Кузьма Скрябин

Вслед за муралом с изображением российского рэпера Децла на летней эстраде в городском парке появится мурал с изображением украинского музыканта Андрея Кузьменко (Кузьмы Скрябина).

Фото Эрики Шпанцевой

Его рисуют также за счет ОО «Зеленый театр». Когда будет открытие, пока не говорят.

Общество Андрей Кузьменко Кузьма Скрябин Летняя эстрада. Зеленый театр Мурал
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Комментарии

Caretaker
Caretaker
Сегодня 12:51

Серьезно? Может ещё Вакарчука с Меладзе? Или деятели культуры ( именно Культуры) Вересай, Щепкин, Старицкий и Лысенко, но не тот что мэр, не сделали больше для Украинского творчества больше?

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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