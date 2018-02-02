В Сумах рисуют новый мурал: теперь Кузьма Скрябин

Его рисуют также за счет ОО «Зеленый театр». Когда будет открытие, пока не говорят.
Сегодня, 22 июля, в 19:30 в Сумах пройдет открытие нового мурала....
В рамках грантового соглашения между отделом культуры и туризма Конотопского городского совета и Украинским культурным фондом, на фасаде здания Конотопского...
Об этом на своей странице в Фейсбуке написал Сумчанин Евгений Мажуга....
На стене Ахтырского краеведческого музея нарисовали мурал по мотивам картины «Лунная ночь» нидерландского художника Винсента ван Гога....
2 февраля именины празднуют: Артем, Ефим, Захар, Инна, Лев, Римма....
Caretaker
Серьезно? Может ещё Вакарчука с Меладзе? Или деятели культуры ( именно Культуры) Вересай, Щепкин, Старицкий и Лысенко, но не тот что мэр, не сделали больше для Украинского творчества больше?