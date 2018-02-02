В Сумах рисуют новый мурал: теперь Кузьма Скрябин Вслед за муралом с изображением российского рэпера Децла на летней эстраде в городском парке появится мурал с изображением украинского музыканта Андрея Кузьменко (Кузьмы Скрябина).

Фото Эрики Шпанцевой