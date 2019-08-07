В Сумах снова пройдет фестиваль «Друг из приюта»

В программе мероприятия: сбор помощи для приюта для животных, развлекательная программа, фуд зона, благотворительный розыгрыш, ярмарка.
Во время фестиваля каждый желающий сможет выбрать себе друга из приюта и подарить дом для хвостатого.
Место проведения - городской парк им. Кожедуба. Начало мероприятия в 11:00.
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