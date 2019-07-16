В Сумах провели очередной летний кубок Теннисной академии 12-14 августа на кортах Теннисной академии в парке им. Кожедуба прошел «Летний Кубок ТА 4 by babolat» U-12 2-й категория ФТУ.

В турнире приняли участие теннисисты из Харькова, Киева, Полтавы, Кривого Рога, Шостки и Сум. В очередной раз теннисисты из Сумской области стали лучшими в личном первенстве. Среди девочек «золото» в одиночном и парном разрядах у воспитанницы ТА Ангелины Малёванной, а у мальчиков первый в одиночке Степан Гвилава из Шостки.

Результаты соревнований:

Девочки.

Одиночный разряд: 1-е место - Малёваная Ангелина (ТА Сумы), 2-е место- Киселёва Зоряна (Харьков), 3-е место- Гриценко София (ТА Сумы).

Парный разряд: 1-е место- Малёваная Ангелина/Соловей Екатерина (обе - ТА Сумы), 2-е место- Гриценко София (ТА Сумы)/Киселёва Зоряна (Харьков), 3-е место- Никонорова Анна/Березинец Карина (обе - ТА Сумы).

Мальчики.

Одиночный разряд: 1-е место- Гвилава Степан (Шостка), 2-е место- Малев Дмитрий (Киев), 3-е место- Давыдов Денис (Харьков).

Парный разряд: 1-е место- Тарасенко Денис (ТА Сумы)/Давыдов Денис (Харьков), 2-е место- Гвилава Степан/Анищук Никита (оба Шостка), 3-е место- Корж Матвей/Щарбенко Вячеслав (оба Полтава).