В Сумах провели очередной летний кубок Теннисной академии

В турнире приняли участие теннисисты из Харькова, Киева, Полтавы, Кривого Рога, Шостки и Сум. В очередной раз теннисисты из Сумской области стали лучшими в личном первенстве. Среди девочек «золото» в одиночном и парном разрядах у воспитанницы ТА Ангелины Малёванной, а у мальчиков первый в одиночке Степан Гвилава из Шостки.
Результаты соревнований:
Девочки.
Одиночный разряд: 1-е место - Малёваная Ангелина (ТА Сумы), 2-е место- Киселёва Зоряна (Харьков), 3-е место- Гриценко София (ТА Сумы).
Парный разряд: 1-е место- Малёваная Ангелина/Соловей Екатерина (обе - ТА Сумы), 2-е место- Гриценко София (ТА Сумы)/Киселёва Зоряна (Харьков), 3-е место- Никонорова Анна/Березинец Карина (обе - ТА Сумы).
Мальчики.
Одиночный разряд: 1-е место- Гвилава Степан (Шостка), 2-е место- Малев Дмитрий (Киев), 3-е место- Давыдов Денис (Харьков).
Парный разряд: 1-е место- Тарасенко Денис (ТА Сумы)/Давыдов Денис (Харьков), 2-е место- Гвилава Степан/Анищук Никита (оба Шостка), 3-е место- Корж Матвей/Щарбенко Вячеслав (оба Полтава).
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