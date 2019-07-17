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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:57479

Конотопчанин на базе отдыха убил человека и выбросил труп в реку

До 15 лет лишения свободы грозит конотопчанину, который лишил жизни знакомого и выбросил его тело в реку.

Конотопской местной прокуратурой утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении 49-летнего конотопчанина, который лишил жизни своего 29-летнего знакомого и выбросил его тело в реку.

Событие произошло 4 июня 2019 года около 23.00. У обвиняемого, находившегося на территории базы отдыха в районе Конотопа, возник словесный конфликт с разнорабочим данной базы. По словам обвиняемого, потерпевший оскорблял сначала его, а потом его сестру, которая является владелицей базы. На этой почве между мужчинами возникла перепалка, в ходе которой старший ударил младшего ножом в грудную клетку. От полученной травмы потерпевший скончался на месте происшествия.

«Чтобы избежать ответственности за содеянное, обвиняемый на тележке перевез труп в залив русла р. Сейм в районе с. Жолдаки Конотопского района, где затянул тело в воду и привалил ветвями. Орудия совершения преступления - нож, позже помыл и спрятал. И только 11 июня 2019 года местный житель обнаружил в реке страшную находку, о чем сообщил в полицию. Правоохранители оперативно установили личность погибшего, а через несколько часов задержали и причастного к убийству», - рассказала прокурор Конотопской местной прокуратуры Юлия Волосюк.

Действия обвиняемого квалифицированы как умышленное убийство по ч. 1 ст. 115 УК Украины. За содеянное ему грозит до 15 лет лишения свободы, сообщает Пресс-служба прокуратуры области.

Право Убийство
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