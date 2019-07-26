В Сумах остановили пьяного водителя мотороллера без шлема Патрулируя Сумы, экипаж патрульных заметил мужчину, который без мотошлема ехал на мотороллере.

Стражи порядка решили остановить его и провести разъяснительную работу.

Во время проверки документов, инспекторы заметили у 24-летнего водителя признаки алкогольного опьянения. В присутствии двух свидетелей он прошел освидетельствование на состояние опьянения. Прибор зафиксировал 0,49 промилле, что превышает допустимую норму более чем в 2 раза.

Стражи порядка составили на водителя административные материалы по ч. 5 ст. 121 (нарушение правил пользования мотошлемами) КоАП и ст. 130 (управление в состоянии опьянения) КоАП.