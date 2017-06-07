В центре Сум модернизируют боллард

Теперь на его ремонт выделили почти 200 тыс. грн. Занимается ремонтом ООО «Спецавтоматика ЛТД».
Как сообщили в пресс-службе мэрии, по заказу департаменту инфраструктуры боллард несколько перерабатывают, например, будет система считывания номеров. Скоро вернут на место и сам выдвигающийся боллард. Там уже установили двух лежачих полицейских, чтобы обезопасить сам боллард от слишком быстрых водителей, так как он был уже не раз поврежден в результате ДТП.
Также в районе болларда перекладывают плитку. По договору работы должны закончить до 30 августа.
Также в департамент поступило коммерческое предложение по установке болларда и в пер. 9 Мая (377 тыс. грн), где заезд на ул. Воскресенскую закрыт ограждениями.
Напомним: боллард обошелся сумскому бюджету в 2013 году в 125 тыс. грн.
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