В центре Сум модернизируют боллард В пер. Терезова снова ремонтируют боллард.

Теперь на его ремонт выделили почти 200 тыс. грн. Занимается ремонтом ООО «Спецавтоматика ЛТД».

Как сообщили в пресс-службе мэрии, по заказу департаменту инфраструктуры боллард несколько перерабатывают, например, будет система считывания номеров. Скоро вернут на место и сам выдвигающийся боллард. Там уже установили двух лежачих полицейских, чтобы обезопасить сам боллард от слишком быстрых водителей, так как он был уже не раз поврежден в результате ДТП.

Также в районе болларда перекладывают плитку. По договору работы должны закончить до 30 августа.

Также в департамент поступило коммерческое предложение по установке болларда и в пер. 9 Мая (377 тыс. грн), где заезд на ул. Воскресенскую закрыт ограждениями.

Напомним: боллард обошелся сумскому бюджету в 2013 году в 125 тыс. грн.