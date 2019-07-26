В Ромнах открыли новый фонтан (видео)

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил полковник службы гражданской защиты Сергей Беляев.
«Расширяем рекреационную зону для спасателей и гостей Межрегионального центра.
Вода - это источник энергии», - написал он.
Им оказался ранее судимый местный житель. Металлические люки он побил на куски и в дальнейшем планировал сдать, как металлолом....
В Ромнах, благодаря установленным камерам видеонаблюдения, полиция разоблачила злоумышленника, который похитил деньги из киоска, куда зашел купить поесть....
По подозрению в совершении тяжкого преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 187 «Разбойное нападение» Уголовного кодекса Украины, Роменским отделом полиции разыскивается...
В течение последних суток двое жителей города Ромны стали жертвами мошенников, пытаясь приобрести товары через Интернет....
В Ромнах полиция задержала ранее судимого мужчину, который обокрал женщину, у которой временно проживал....