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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:34342

В Ромнах открыли новый фонтан (видео)

На территории Межрегионального центра быстрого реагирования ГСЧС Украины в Ромнах заработал фонтан.

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил полковник службы гражданской защиты Сергей Беляев.

«Расширяем рекреационную зону для спасателей и гостей Межрегионального центра.

Вода - это источник энергии», - написал он.

Общество Ромны Фонтан
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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