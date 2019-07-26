Погода в Сумах: прогноз на завтра

В течение суток синоптики прогнозируют переменную облачность, без существенных осадков. Ветер северо-западный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 15-17 °С, днем - 27-29 °С.
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в четверг,...
Сумской областной центр по гидрометеорологии сообщает о прогнозе погоды на Сумщине в ближайшие три дня....
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что днем во...
В ближайшие дни погода Сумщины будет формироваться под влиянием антициклона, сообщает Сумской областной гидрометцентр....
Днем 8 августа по Сумской области и г. Сумы ожидается гроза....