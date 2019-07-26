Погода в Сумах: прогноз на завтра Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в пятницу, 16 августа, характер погоды не изменится.

В течение суток синоптики прогнозируют переменную облачность, без существенных осадков. Ветер северо-западный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 15-17 °С, днем - 27-29 °С.