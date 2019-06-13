Сумская таможня направила в бюджет более 3 млрд грн

В том числе:
- в общий фонд: 2 879 6 млн. гривен,
- в специальный фонд: 234,0 млн. гривен..
По сравнению с соответствующим периодом прошлого года поступления выросли на 7,7 %, или 222,5 млн гривен.
В январе-июле текущего года наблюдается увеличение среднедневных поступлений. Так, среднедневные поступления таможенных платежей составили 21,8 млн грн, это на 7,7 %, или 1,6 млн грн больше показателя соответствующего периода 2018 года.
Основными бюджетоформирующими товарами были минеральные и химические удобрения, автомобили, аммиак, мониторы и проекторы.
В течение семи месяцев текущего года Сумской таможней осуществлено таможенное оформление 7001,7 тыс. тонн грузов, через таможенную границу Украины пропущено 327 тыс. единиц автотранспортных средств и почти 1,715 млн граждан.
В результате совместных мероприятий сотрудников Сумской таможни ГФС и Службы безопасности Украины в Сумской области задержан украинец, который пытался незаконно...
Конфискованную три недели назад на границе вяленую рыбу и икру волонтеры хотели бы забрать на передовую для военных....
Под видом виноградного сока граждане Молдовы пытались перевезти через границу 905 л алкогольного напитка....
Сумские таможенники предотвратили незаконный ввоз патронов, принадлежавших гражданину Российской Федерации, на таможенную территорию Украины....
На железнодорожной станции «Конотоп» Юго-Западной железной дороги работники Сумской таможни предупредили незаконное перемещение через границу художественной литературы....