Сумская таможня направила в бюджет более 3 млрд грн

В том числе:

- в общий фонд: 2 879 6 млн. гривен,

- в специальный фонд: 234,0 млн. гривен..

По сравнению с соответствующим периодом прошлого года поступления выросли на 7,7 %, или 222,5 млн гривен.

В январе-июле текущего года наблюдается увеличение среднедневных поступлений. Так, среднедневные поступления таможенных платежей составили 21,8 млн грн, это на 7,7 %, или 1,6 млн грн больше показателя соответствующего периода 2018 года.

Основными бюджетоформирующими товарами были минеральные и химические удобрения, автомобили, аммиак, мониторы и проекторы.

В течение семи месяцев текущего года Сумской таможней осуществлено таможенное оформление 7001,7 тыс. тонн грузов, через таможенную границу Украины пропущено 327 тыс. единиц автотранспортных средств и почти 1,715 млн граждан.