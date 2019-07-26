В Сумах задержали наркозакладчика (видео)

Патрулируя улицу Заливную, инспекторы роты тактико-оперативного реагирования заметили мужчину, который распивал пиво, поэтому полицейские направились в его сторону, чтобы провести беседу. Увидев стражей порядка, гражданин заметно занервничал и резко изменил направление движения. Стражи порядка остановили его. Общаясь с полицейскими, мужчина сильно волновался и довольно странно себя вел.
Проверив его личность по имеющимся базами, патрульные установили, что 42-летний сумчанин имел проблемы с законом в сфере оборота наркотиков. Во время проведения поверхностной проверки копы обнаружили у него так называемые «закладки». Их общее количество составило 34 пакетика, в которых содержалась вещество белого, розового и зеленого цвета. И все это, по словам самого же мужчины, он случайно нашел.
На место происшествия стражи порядка вызвали следственно-оперативную группу Сумского отдела полиции. По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) УК.
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