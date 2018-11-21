У Сумах хочуть встановити пам’ятник Семену Сапуну та Ярославу Мудрому

Порядок денний:
- спорудження пам’ятника видатному діячу, нашому земляку Семену Сапуну і всім репресованим тоталітарним режимом у 30-40-і роки ХХ століття.
- спорудження пам’ятника учасникам революції Гідності «Героям Майдану».
- встановлення пам’ятника Ярославу Мудрому.
Місце проведення – майдан Незалежності, 2 (каб. 59).
Початок – 9:00.
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