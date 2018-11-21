У Сумах хочуть встановити пам’ятник Семену Сапуну та Ярославу Мудрому 16 серпня відбудеться засідання комісії з питань увічнення пам’яті видатних осіб та подій.

Порядок денний: - спорудження пам’ятника видатному діячу, нашому земляку Семену Сапуну і всім репресованим тоталітарним режимом у 30-40-і роки ХХ століття. - спорудження пам’ятника учасникам революції Гідності «Героям Майдану». - встановлення пам’ятника Ярославу Мудрому. Місце проведення – майдан Незалежності, 2 (каб. 59). Початок – 9:00.