Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:21282

У Сумах хочуть встановити пам’ятник Семену Сапуну та Ярославу Мудрому

16 серпня відбудеться засідання комісії з питань увічнення пам’яті видатних осіб та подій.

Порядок денний:

- спорудження пам’ятника видатному діячу, нашому земляку Семену Сапуну і всім репресованим тоталітарним режимом у 30-40-і роки ХХ століття.

- спорудження пам’ятника учасникам революції Гідності «Героям Майдану».

- встановлення пам’ятника Ярославу Мудрому.

Місце проведення – майдан Незалежності, 2 (каб. 59).

Початок – 9:00.

Общество Памятник Памятник Героям Майдана Семен Сапун Ярослав Мудрый
view counter

По тематике

У Хоружівці відкрили погруддя Олекси Ющенка
06.08.2019 13:29

У Хоружівці відкрили погруддя Олекси Ющенка

У селі Хоружівці Недригайлівського району Сумської області земляки вшанували пам'ять Олекси Ющенка....

25.07.2019 10:38

У Шостці хочуть встановити пам’ятник Грушевському

В Єдиній системі місцевих петицій зареєстроване звернення «На місці пям'ятника Леніну, біля будівлі Шосткинської міської ради, звести пам'ятник Михайлу Грушевському,...

На Глуховщине реконструировали памятник героям Второй мировой войны
19.06.2019 13:45

На Глуховщине реконструировали памятник героям Второй мировой войны

В селе Стариково Шалыгинский территориальной громады в рамках программы по благоустройству, состоялась реконструкция памятника героям, отдавшим свою жизнь за нашу...

В Ахтырке открыли памятник саперам
30.05.2019 15:14

В Ахтырке открыли памятник саперам

Сегодня, 30 мая, в Ахтырке торжественно открыли памятник саперам и стелу с боевым путем воинской части А0563....

В Тростянце открыли памятник Защитникам Украины
21.11.2018 14:04

В Тростянце открыли памятник Защитникам Украины

Сегодня, 21 ноября, в День Достоинства и Свободы открыли памятник Защитникам Украины....

Новости

В Сумах завершились биатлонные соревнования
Сегодня 17:58
Погода в Сумах: прогноз на завтра
Сегодня 17:30
Сумская таможня направила в бюджет более 3 млрд грн
Сегодня 16:56
В Сумской ОГА решали, как не допустить срыва отопительного сезона в Сумах
Сегодня 16:37
На Сумщине полицейские разыскали несовершеннолетних беглянок
Сегодня 16:16
На Сумщине правила охоты нарушили 10 человек
Сегодня 16:03
В Сумах не могут отремонтировать порыв на Лушпы: будут подвозить воду
Сегодня 15:49
Бывшему сумскому милиционеру дали 14 лет за убийство коллеги в зоне АТО
Сегодня 15:37
В Сумах остановили пьяного водителя мотороллера без шлема
Сегодня 15:31
У Сумах хочуть встановити пам’ятник Семену Сапуну та Ярославу Мудрому
Сегодня 15:21
В Сумах задержали наркозакладчика (видео)
Сегодня 15:05
Сумские и шосткинские хоккеисты сразятся за кубок Украины
Сегодня 14:50
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.