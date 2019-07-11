На Сумщине правила охоты нарушили 10 человек

С начала сезона охоты на пернатую дичь на территории Сумской области Госэкоинспекцией был выявлен ряд нарушений: охота с охотничьими собаками без паспорта, отсутствие разрешения на право охоты (отстрелочной карточки), отсутствие контрольной карточки учета добытой дичи.
За выявленные нарушения инспекторами по охране окружающей природной среды Сумской области к административной ответственности были привлечены 10 человек на общую сумму штрафов 4080 грн.
Инспекция призывает охотников области на протяжении сезона охоты соблюдать требования природоохранного законодательства и не нарушать правил охоты.
Напоминаем, что с 3 августа в Сумской области начато сезон охоты на пернатую дичь (в северных районах области - с 10 авугста), сообщает пресс-служба ведомства.
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