На Сумщине полицейские разыскали несовершеннолетних беглянок Подружки, одной из которых 15, а другой 17 лет, решили развлечься и отправились к друзьям.

Сообщение об исчезновении учениц Шосткинского центра профессионально-технического образования в полицию поступило поздно вечером от коменданта общежития. По ее словам, подружки днем пошли в город и ночевать не вернулись.

На розыск беглянок был задействован весь личный состав местного отдела полиции. Правоохранители обходили дворы, опрашивали подруг и знакомых девушек, проверяли их контакты в соцсетях, разослали ориентировки на розыск во все отделы и отделения полиции области. Поиски продолжались более 12 часов. Обоих нашли под утро. Выяснилось, что пока их искали, они отдыхали с друзьями.

«Девушки находятся в зоне нашего постоянного внимания, ведь их родители лишены права на их воспитание. А сами девушки неоднократно убегали из учебного заведения. Первый раз мы их нашли в Скадовске, во второй - в Ямпольском районе. На этот раз они далеко не ушли. Отдыхали в городе», - рассказывает Сергей Забозлаев, начальник Шосткинского отдела полиции.

Сейчас обе беглянки находятся в учебном заведении. Правонарушений в отношении них не совершено. В профилактической беседе правоохранители объяснили девушкам, какая опасность ждет их на улице, и призвали в случае каких-либо проблем обращаться за помощью в полицию, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.