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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:37437

В Сумской ОГА решали, как не допустить срыва отопительного сезона в Сумах

Сегодня, 15 августа, в Сумской облгосадминистрации прошло совещания с представителями «Сумского НПО» и руководством Сум.

По словам вр.и.о. главы Сумской ОГА Ирины Купрейчик, облгосадминистрация обеспокоена негативной экономической ситуацией, сложившейся на сегодня в АО «Сумское НПО» вследствие предыдущего периода менеджмента и неэффективной производственной деятельности этого предприятия.

«Учитывая обращение руководства АО «Сумское НПО» по поводу нестабильного экономического состояния предприятия, мы не можем допустить срыва начала и стабильного прохождения отопительного периода 2019-2020 годов для жилого фонда и социально важных объектов в северной части города Сумы», - отметила Ирина Купрейчик.

По итогам совещания составлено протокольное поручение с указанием организационных мероприятий, которые будут способствовать гарантированному решению вопроса надежного начала и стабильного прохождения отопительного периода 2019-2020 годов для жилого фонда и социально важных объектов в северной части города Сумы.

Общество Отопительный сезон Срыв отопительного сезона
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