На Сумщине мошенники обогатились более чем на 37 тысяч

В дежурную часть Лебединского отделения полиции с заявлением о мошенничестве обратилась 46-летняя местная жительница. Утром на ее мобильный телефон позвонил мужчина, назвавшийся представителем киберполиции, и сообщил, что ее банковский счет заблокирован. Он предложил открыть «новый счет», для чего приказал снять со «старого деньги» и сделать соответствующий перевод. Женщина так и сделала - более 20 тыс. гривен перечислила через терминал самообслуживания на указанные реквизиты.
Следующее заявление в полицию поступила также от местной жительницы. Мошенница, которая ее обманула, действовала под видом работника банка по известной схеме: сообщила потерпевшей о якобы блокировании карточки и предложила ее «разблокировать», перечислив деньги на указанный мобильный номер телефона. Заявительница пошла к банкомату, сняла 17200 гривен из своей банковской карты и сделала перевод.
По данным фактам возбуждены уголовные производства по ч.1 ст.190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины. Принимаются меры по установлению личностей злоумышленников, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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