На Сумщине пройдут полуфиналы кубка области по футболу

16:00 Тростянец, стадион им. В. Куца
ФК «Тростянец-2» - ФК «Велетень» Глухов
16:00 Конотоп, стадион «Локомотив»
«Кристалл» Конотопской р-н - ФК «LS Group» В.Сыроватка
Единственный представитель Сумщины в профессиональном футболе стартует с домашней игры....
10-11 августа прошли игры второго тура чемпионата Украины по футболу среди амторов....
Сегодня, 11 августа, липоводолинский «Альянс» провел свой второй матч во второй лиге чемпионата Украины по футболу....
3 августа стартовал чемпионат Украины по футболу среди аматоров....
Сегодня, 3 августа, липоводолинский «Альянс» во втором туре первенства Украины по футболу во второй лиге принимал в Сумах новокаховскую «Энергию»....