В Тростянце будут соревноваться биатлонисты 16-18 августа в Тростянце проходить соревнования по летнему биатлону среди юношей и девушек.

Открытие соревнований в пятницу, 16 августа, в 15-30 на стрельбище в дендропарке Нескучное. 17 августа начало соревнований в 9-00 в дендропарке Нескучное. В воскресенье, 18 августа, соревнования будут проходить на объездной трассе с 09-00 до 13-00.