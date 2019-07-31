В Тростянце будут соревноваться биатлонисты

Открытие соревнований в пятницу, 16 августа, в 15-30 на стрельбище в дендропарке Нескучное.
17 августа начало соревнований в 9-00 в дендропарке Нескучное.
В воскресенье, 18 августа, соревнования будут проходить на объездной трассе с 09-00 до 13-00.
В Токарях прошли женские спринтерские гонки в рамках Всеукраинских соревнований памяти Романа Звонкова....
Сегодня, 14 августа, в Токарях прошли спринтерские гонки в рамках Всеукраинских соревнований памяти Романа Звонкова....
14-15 августа в Токарях пройдут Всеукраинские соревнования по летнему биатлону памяти Романа Звонкова....
Перша розширена конференція пройшла 12 серпня в садибі Л. Є. Кеніга у Тростянці за участі широкого кола істориків, краєзнавців, працівників...
В Тростянце спасатели ликвидировали возгорание автомобиля....