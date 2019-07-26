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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Ахтырский бегун стал шестым на марафоне в Польше

15 августа в Польше проходил ХХV ORLEN Maraton «Solidarności».

Забег проходил  по маршруту Гдыня – Сопот – Гданьск. В марафоне принимал участи и наш земляк, тренер ДЮСШ Ахтырского района Евгений Глыва, который показал на финише шестое время и более чем 600 финишировавших участников – 2:36:32. В своей возрастной категории (30-40) он занял второе место.

Спорт Евгений Глыва Легкая атлетика Марафон
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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