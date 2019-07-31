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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Шостке на День города выступит Оля Полякова

3 сентября Шостка громко отметит свое 280-летие.

В День города пройдет концерт звездных артистов. Его хедлайнером будет Оля Полякова. Также выступят группы «Made in Ukraine», «Дебош». Также в концертной программе примет участие группа «Пара нормальных».

Концерт состоится на большой сцене, которую установят на Садовом бульваре. Здесь споют и юные таланты – победители и призеры общенационального конкурса «Яскраві діти України».

Праздничная концертная программа, посвященная Дню города, начнется в 18.00, пише Шостка.инфо.

Досуг День города Оля Полякова Шостка
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