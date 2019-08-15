«FoodCentre-СумДУ» представил новичков и выиграл у «Lex VSK-Сумбуд» 15 августа перед началом турнира Sumy Friendly Cup сумской футзальный клуб «FoodCentre-СумДУ» представил новых игроков.

Команду усилят такие звездные футзалисты как Андрей Бурдюг, вернувшийся из-за границы (бывший клуб польский «Red Devils») и Денис Овсянников (многократный чемпион Украины, участник чемпионатов мира и Европы). Также к «FoodCentre-СумДУ» присоединились Виталий Радченко (бывший клуб «Рятувальник» Ромны), который имеет опыт выступлений в Экстра-лиге в составе «Эпицентра К Авангард» Одесса, Виталий Ханюков (бывший клуб - второлиговый «Lex-VSK» Сумы), Денис Зеленкевич (бывший клуб «Виза-Вторма», Ивано-Франковск, также имеет опыт выступлений в Экстра-лиге в составе «Урагана», Ивано-Франковск) и игрок молодежного состава сумской команды - Арсений Гуреев.

В первой игре же Sumy Friendly Cup «FoodCentre-СумДУ» в упорной борьбе переиграл «Lex VSK-Сумбуд» со счетом 2:0. Причем второй гол Виталий Катеринин забил уже на последней минуте игры. В первом тайме, за номинальных хозяев, так же отметился Виталий Радченко. В целом «Lex VSK-Сумбуд» смотрелся очень достойно, ни чем особо не уступая команде Экстра-лиги.

Сегодня, в 18.00 в манеже СумГУ состоится вторая игра турнира, в которой сойдутся «FoodCentre-СумДУ» с «Технологией», пишет сайт АФС.