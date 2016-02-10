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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:50359

В Сумах почти полторы сотни детей могут не пустить в детские сады и школы (видео)

146 детей из Сум могут не попасть в садики и школы с сентября, потому что не вакцинированы из-за отказа родителей.

Такие цифры назвали в двух Центрах первичной медико-санитарной помощи. Запрет непривитых детям посещать детские коллективы действует с прошлого сентября, говорится в сюжете UA:СУМИ.

Сумчанка Марина Горьковская пришла в поликлинику сделать прививку против гепатита В и полиомиелита пятилетней дочери Валерии. До этого от прививок отказывалась.

«У нас были противопоказания медицинские. Поэтому нам надо было пройти несколько консультаций со специалистами, а также сделать дополнительные исследования. И теперь мы уже готовимся к детсаду, и делаем все необходимые прививки. Это моя личная ответственность как мамы. И я осознаю всю опасность, если не сделать этих прививок», - говорит мама девочки Марина Горьковская.

Семейная врач Татьяна Иванищенко говорит: перед учебным годом желающих привиться увеличилось.

«Многие родители изменили свое мнение. Мы начали с этими родителями совместно сотрудничать, составлять индивидуальные планы по прививкам, чтобы этих детей обязательно прививать. Вакцины достаточно, очередей нет, с родителями сотрудничаем в полном объеме. Мы мониторим эту ситуацию, вызываем, напоминаем», - говорит семейная врач амбулатории Татьяна Иванищенко.

Детей, которые не привиты, с первого сентября не будут пускать в детские сады и школы, - сказала руководительница Министерства здравоохранении Ульяна Супрун. Для таких, рассказала она на совместном брифинге с руководительницей Минобразования, - альтернативные формы обучения.

«В условиях коллектива невакцинированные дети могут распространять инфекцию другим детям, которые также могут быть невакцинированными, и могут иметь медицинские противопоказания. Это ставит под угрозу и семьи этих детей, а также и учителей, и педагогов. Если дети невакцинированные, и нет медицинского противопоказания, они не должны быть допущены в школу», - рассказала и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

«Если это какая-то мировоззренческая позиция родителей, и они отказываются от вакцинации, то они имеют право выбрать другой альтернативный способ получения обучения. То есть у нас есть альтернативные формы обучения. Например, полная или индивидуальная», - говорит министр образования и науки Украины Лилия Гриневич.

Всего в Сумах 46 150 детей, родители которых подписали декларации с врачами. Около двухсот из них - не получили профилактических прививок: в том числе - 146 детей из-за отказа родителей, 54 - по медицинским противопоказанием.

По календарю профилактических прививок, детей перед садиком и школой должны вакцинировать против 10 инфекционных болезней. Это корь, краснуха, паротит, туберкулез, полиомиелит, коклюш, дифтерия, столбняк, гепатит В и гемофильная инфекция. По словам главного педиатра области Оксаны Сташко, вакцин для детей имеют достаточно. А более подробную информацию о наличии вакцин в регионе можно найти на сайте Министерства здравоохранения - в разделе для граждан.

Общество Прививки
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