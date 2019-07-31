В Сумах тушили пожар в гаражном кооперативе

15 августа в 14:47 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании гаража в одном из автогаражных кооперативов по ул. Лебединская в сумах. О пожаре сообщили работники кооператива, которые увидели дым и пламя на территории. На место происшествия был направлен дежурный караул 1-й Государственной пожарно-спасательной части.
По прибытию было установлено, что огнем охвачено один из гаражей и автомобиль, который находился внутри. Образовалась угроза дальнейшего распространения огня на рядом расположенные боксы и автомобили в них. Осложняло тушение наличие газового баллона внутри сооружения, что могло привести к взрыву. Благодаря оперативным действиям удалось спасти автомобиль из соседнего гаража, который пожарные отбуксировали в безопасное место.
В 15:18 возгорание локализовали, а в 16:04 - потратив на тушение 3,5 тонны воды, полностью ликвидировали. Всего на тушение было привлечено 3 единицы специальной техники и 10 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
По предварительным выводам специалистов вероятной причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при проведении огневых работ, сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.
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