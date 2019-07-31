В Глухове остановились путешественники из Германии на раритетном доме на колесах О новых знакомых рассказала на своей странице в Фейсбуке глуховчанка Татьяна Михайлик.

Немцы путешествуют на раритетном доме на колесах Mercedes-Benz 1113 4х4 1967 года выпуска. Вместе с семейной парой в мировой вояж отправился их четвероногий друг, пишет Неделя.

«Очередные иностранные гости в Глухове. За многие годы кто только не останавливался на нашей стоянке: турки, болгары, итальянцы, египтяне, шведы, англичане и представители других стран. На днях к нам на паркинг пришла семейная пара из Германии. Провели небольшую экскурсию по городу. Немцы в восторге», - пишет Татьяна.