В Глухове остановились путешественники из Германии на раритетном доме на колесах

Немцы путешествуют на раритетном доме на колесах Mercedes-Benz 1113 4х4 1967 года выпуска. Вместе с семейной парой в мировой вояж отправился их четвероногий друг, пишет Неделя.
«Очередные иностранные гости в Глухове. За многие годы кто только не останавливался на нашей стоянке: турки, болгары, итальянцы, египтяне, шведы, англичане и представители других стран. На днях к нам на паркинг пришла семейная пара из Германии. Провели небольшую экскурсию по городу. Немцы в восторге», - пишет Татьяна.
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gabenka
класс, хотел бы я прокатиться на таком