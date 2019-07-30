Сумчанам презентували «Мальовничу Україну»

Виставка робіт з фондів музею має назву «Мальовнича Україна».
Різноманітні за тематикою, жанрами, стилістикою твори представляють етапи вітчизняного мистецтва, дають уявлення про загальну картину розвитку художніх шкіл Західної, Центральної та Східної України, серед яких лауреати Шевченківської премії, народні та заслужені митці – Микола Глущенко, Тетяна Яблонська, Григорій Гавриленко, Віктор Зарецький, Онуфрій Бізюков тощо, а також сумські живописці Олександр Чередниченко, Іван Гапоченко, Ігор Василевський, Сергій Михайличенко, твори яких складають славу і гордість нашої культурної спадщини.
У рамках мистецького проекту – пересувні виставки також пройшли і у містах Конотоп, Охтирка, Лебедин, Глухів, Путивль.
Виставка триватиме до жовтня 2019 року.
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gabenka
ну круто же)