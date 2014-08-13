В Сумах застраивают сквер на Девятке

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал депутат Сумского горсовета Дмитрий Лантушенко.
«Сумы - город МАФов или Сумская коррупция.
После последнего поста о незаконном строительстве торгового ряда на 9-м микрорайоне ко мне начали массово поступать запросы с просьбой проверить законность застроек в разных районах города.
Сегодня посетил единственный сквер 9-го микрорайона, который был заложен в середине 90-х годов, и до последнего времени ни одна власть не решалась его застроить.
Но месяц назад, зеленая зона начала уничтожаться, а маленький МАФ начал приобретать признаки капитальной застройки.
Уже сегодня зарегистрирую заявление о проверке законности строительства.
А пока, друзья, кто имеет какую-либо информацию об этом уничтожении зеленой зоны, пишите», - написал депутат.
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