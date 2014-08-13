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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:26235

В Сумах застраивают сквер на Девятке

В сквере на ул. Интернационалистов рядом с рынком строят новый торговый киоск.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал депутат Сумского горсовета Дмитрий Лантушенко.

«Сумы - город МАФов или Сумская коррупция.

После последнего поста о незаконном строительстве торгового ряда на 9-м микрорайоне ко мне начали массово поступать запросы с просьбой проверить законность застроек в разных районах города.

Сегодня посетил единственный сквер 9-го микрорайона, который был заложен в середине 90-х годов, и до последнего времени ни одна власть не решалась его застроить.

Но месяц назад, зеленая зона начала уничтожаться, а маленький МАФ начал приобретать признаки капитальной застройки.

Уже сегодня зарегистрирую заявление о проверке законности строительства.

А пока, друзья, кто имеет какую-либо информацию об этом уничтожении зеленой зоны, пишите», - написал депутат.

Право МАФ Сквер на Девятке
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