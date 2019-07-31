В центре Глухова произошло смертельная авария

По словам очевидцев, легковой автомобиль двигался по улице Путивльской. Возле здания МЦПО водитель не повернул, а продолжил движение прямо, в сторону Спасской церкви. Маневр закончился тем, что владелец белой иномарки врезался в дерево. От полученных травм мужчина скончался на месте. Других пострадавших нет.
Причину, по которой водитель не справился с управлением, установит следственно-оперативная группа, пишет Глухів.інфо.
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