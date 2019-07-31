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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:32186

В центре Глухова произошло смертельная авария

15 августа около полуночи в Глухове произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

По словам очевидцев, легковой автомобиль двигался по улице Путивльской. Возле здания МЦПО водитель не повернул, а продолжил движение прямо, в сторону Спасской церкви. Маневр закончился тем, что владелец белой иномарки врезался в дерево. От полученных травм мужчина скончался на месте. Других пострадавших нет.

Причину, по которой водитель не справился с управлением, установит следственно-оперативная группа, пишет Глухів.інфо.

Право Глухов Дтп Смертельное ДТП
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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