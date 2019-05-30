Чи з’являться у Сумах три нових пам’ятники? Комісія з питань увічнення пам'яті видатних осіб та подій розглянула питання розміщення трьох пам’ятників.

Сьогодні, 16 серпня, відбулось чергове засідання комісії з питань увічнення пам'яті видатних осіб та подій у Сумах.

Порядок денний складався з трьох питань: спорудження пам’ятника видатному діячу, нашому земляку Семену Сапуну і всім репресованим тоталітарним режимом у 30-40-і роки ХХ століття, спорудження пам’ятника учасникам Революції Гідності «Героям Майдану» та встановлення пам’ятника Ярославу Мудрому.

Першим комісія розглянула питання спорудження пам’ятника Семену Сапуну і всім репресованим тоталітарним режимом у 30-40-і роки ХХ століття. «Спорудження пам'ятника українському революціонеру-підпільнику Семену Сапуну – дань закатованим противникам тоталітарного режиму тодішньої влади», – зауважив голова Сумського обласного товариства «Просвіта» ім. Т. Г. Шевченка Олексій Шевченко.

Члени комісії проголосували за направлення цього питання на розгляд виконавчого комітету. Разом з тим, вони обговорили алгоритм подальших дій щодо фінансування спорудження пам'ятника та визначення балансоутримувача.

Попередньо, у разі прийняття позитивного рішення про спорудження пам'ятника, його планують встановити на вул. Горького. За словами автора проекту керівника майстерні музейних проектів, члена Національної спілки архітекторів, члена спілки дизайнерів України Олександра Антонця, це пов'язано з тим, що український революціонер перебував у в’язниці, що в 40-х рр. була там розташована.

Зауважимо, що у 2016 році Семену Сапуну було присвоєно звання Почесного громадянина м. Суми.

Сам пам'ятник лідеру обласної мережі ОУН являє собою 15-метрову плиту, на якій розміщені брили, на найбільшій з яких, центральній, розташований бюст репресованого громадського діяча. Інші брили не авторизовані, – вони уособлюють собою революціонерів-підпільників, імена яких досі лишаються невідомі.

Далі члени комісії перешли до розгляду питання про спорудження пам’ятника учасникам революції Гідності «Героям Майдану», проект якого розробив відомий український скульптор азербайджанського походження Катіб Мамедов.

За словами першого заммера Сум Володимира Войтенка, протягом двох років тривала робота над концепцією пам'ятника, надходило багато робіт, проте жодна не була погоджена та утверджена членами комісії.

«Задля гідного вшанування Героїв Небесної Сотні, в тому числі сумчанина, учасника Майдану Олексія Братушки, ми звернулись до скульптора Катіба Мамедова, щоб той запропонував своє бачення цього меморіалу. Орієнтовно пам'ятник сягатиме 7,5 метрів, сама скульптура буде виконана з бронзи, основна частина – граніту. Єдина фігура, що буде зображена, – це образ нашого загиблого земляка», – зауважив перший заступник міського голови.

Начальник управління архітектури і містобудування Андрій Кривцов також висловив свою думку з приводу пам'ятника Героям Небесної Сотні. Дану роботу він вважає гідною, щоб втілити в життя.

Він також зауважив, що з 2014 року було проведено декілька конкурсів на кращий проект: «За нашої пропозиції навіть був проведений конкурс з грошовими винагородами, але, на жаль, результату ми не отримали. На одному переможець був визначений, проте пізніше він відмовився від реалізації свого проекту», – сказав посадовець.

В результаті обговорення цього питання члени комісії прийняли рішення зібратися за два тижні, та за безпосередньої участі автора пам'ятника Катіба Мамедова провести додаткове засідання.

Розглянула комісія і питання встановлення пам’ятника визначній особистості в історії ранньої Київської Русі, князю Ярославу Мудрому.

Пам'ятник місту презентують меценати. Висотою він сягає чотири метри, скульптура виготовлена з бетону.

Члени комісії ухвалили рішення винести питання на розгляд виконавчого комітету, а також рекомендували управлінню архітектури і містобудування доопрацювати питання розміщення і візуалізації скульптури. Попередньо, розмістити його мають намір на розі вул. Ярослава Мудрого і вул. Іллінська, в районі буд. 50.