Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:31338

На сумской границе изъяли штык-нож

На таможенном посту «Бачевск» Сумской таможни ГФС задержан правонарушитель, который пытался перевезти через границу штык-нож, скрыв его от таможенников.

Сотрудники Сумской таможни остановлен легковой автомобиль под управлением гражданина Украины, который следовал в направлении Российской Федерации. Мужчиной избрал «зеленый коридор» как форму прохождения таможенного контроля. Но, во время осмотра автомобиля, в багажном отделении сотрудники таможни обнаружили штык-нож с надписью на лезвии «М9 PHROBIS CUK», длина лезвия 20 см, ширина - 0,5 см, длина ручки - 12,5 см.

Холодное оружие ограничено к перемещению через границу согласно Инструкции о порядке изготовления, приобретения, хранения, учета, перевозки и использования огнестрельного, пневматического и холодного оружия, устройств отечественного производства для отстрела патронов, снаряженных резиновыми или аналогичными по своим свойствам метательными снарядами несмертельного действия, и указанных патронов, а также боеприпасов к оружию и взрывчатых материалов, утвержденной Приказом Министерства внутренних дел Украины от 21 августа 1998 года №622.

На правонарушителя составлен протокол о нарушении таможенных правил. Нож изъят и передан для дальнейшей экспертизы и принятия правового решения.

Право Таможня Холодное оружие
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