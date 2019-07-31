В Сумах пьяный водитель пытался сбежать от копов (видео) Пьяный водитель, пытавшийся скрыться от патрульных, получил 3 административных протокола.

Отрабатывая сообщение, которое поступило на линию 102, экипаж патрульных обнаружил компанию мужчин, которые имели явные признаки алкогольного опьянения. Во время общения с ними, один из граждан сообщил, что собирается перепарковать автомобиль. Инспекторы проинформировали его, что в таком состоянии ему запрещено садиться за руль, однако, несмотря на слова стражей порядка, 20-летний мужчина сел в автомобиль и начал быстро ехать.

Патрульные, включив проблесковые маячки и звуковую сирену, направились за ним. Тот, вместо того, чтобы остановиться, только набирал скорость. Понимая, что уйти ему не удастся, водитель все же остановился.

Во время общения мужчина вел себя вызывающе и агрессивно. Также он категорически отказался предоставить для ознакомления любые документы, аргументируя это отсутствием в его действиях любого правонарушения. В дальнейшем, в присутствии двух свидетелей гражданин отказался от прохождения освидетельствования на состояние опьянения.

Всего стражи порядка составили на него три административных материала: ст. 130 (отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения лицом, управляющим транспортным средством с признаками опьянения) КоАП, ст. 122-2 (невыполнение водителями требований об остановке) КоАП и ст. 126 (управление лицом, не предъявила для проверки соответствующие документы) КоАП.