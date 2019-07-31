В Ахтырке уже 4 года не могут проверить асфальтный завод

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала вр. И.о. главы Сумской облгосадминистрации Ирина Купрейчик.
«Несколько лет попытки экологической инспекции получить от профильного министерства разрешение на проведение проверки по обращениям граждан заканчивались отказами. Министерство аргументировало свои отказы тем, что граждане не отмечали даты в своих обращениях.
Мы дополнительно направили имеющиеся обращения граждан и ожидаем адекватную реакцию со стороны министерства», - написала чиновница.
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