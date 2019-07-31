Сумчане голосуют за лежачих полицейских на Театральной площади

«Наверное, уже все жители нашего города гуляли по новой пешеходной зоне на Театральной площади. И многие видели, как некоторые неадекватные водители несутся по узкой дороге, которая расположена вплотную к пешеходной. Там гуляют дети, которые могут вбежать на дорогу, а вероятность, что водитель, который себя представил пилотом гоночного болида на трассе стрит-рейсинга, навряд ли успеет остановится. (Товарищи) чиновники, давайте наконец работать на опережение возможных событий, а не по факту их происхождения», - пишет автор петиции Никоненко Виталий Викторович.
Подписать петицию можно здесь.
Напомним: около месяца назад мэр Сум предлагал в этом же месте решать ту же проблему тем же способом. Прошел месяц…
Получила ответ городских властей онлайн-петиция «Ремонт ливневой канализации»....
На сайте онлайн-петиций зарегистрировано обращение «Безопасный парк культуры и отдыха им. И. Н. Кожедуба».... 1
На сайте онлайн-петиций зарегистрировано обращение «Реконструкция теплосетей»....
На сайті онлайн-петицій зареєстроване звернення «Влаштувати громадський Сквер Гідності замість сумнівно звісного будівництва приватного ТРЦ навпроти Спасо-Преображенського собору в м....
На сайте онлайн-петиций зарегистрировано обращение «Раскладной пандус. Доступность и выход из жилых зданий»....