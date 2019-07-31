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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:55273

Сумчане голосуют за лежачих полицейских на Театральной площади

На сайте онлайн-петиций зарегистрировано обращение «Установка лежачих полицейских на проезжей части вдоль новой пешеходной зоны на Театральной площади».

«Наверное, уже все жители нашего города гуляли по новой пешеходной зоне на Театральной площади. И многие видели, как некоторые неадекватные водители несутся по узкой дороге, которая расположена вплотную к пешеходной. Там гуляют дети, которые могут вбежать на дорогу, а вероятность, что водитель, который себя представил пилотом гоночного болида на трассе стрит-рейсинга, навряд ли успеет остановится. (Товарищи) чиновники, давайте наконец работать на опережение возможных событий, а не по факту их происхождения», - пишет автор петиции Никоненко Виталий Викторович.

Подписать петицию можно здесь.

Напомним: около месяца назад мэр Сум предлагал в этом же месте решать ту же проблему тем же способом. Прошел месяц…

Общество Лежачий полицейский Петиция Театральная площадь
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