Сумчане голосуют за лежачих полицейских на Театральной площади На сайте онлайн-петиций зарегистрировано обращение «Установка лежачих полицейских на проезжей части вдоль новой пешеходной зоны на Театральной площади».

«Наверное, уже все жители нашего города гуляли по новой пешеходной зоне на Театральной площади. И многие видели, как некоторые неадекватные водители несутся по узкой дороге, которая расположена вплотную к пешеходной. Там гуляют дети, которые могут вбежать на дорогу, а вероятность, что водитель, который себя представил пилотом гоночного болида на трассе стрит-рейсинга, навряд ли успеет остановится. (Товарищи) чиновники, давайте наконец работать на опережение возможных событий, а не по факту их происхождения», - пишет автор петиции Никоненко Виталий Викторович.

Подписать петицию можно здесь.

Напомним: около месяца назад мэр Сум предлагал в этом же месте решать ту же проблему тем же способом. Прошел месяц…