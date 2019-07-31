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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Под Сумами прошел фестиваль коноплярства (видео)

На нем можно было попробовать конопляную водку и купить экстракт каннабиса.

17 августа в пос. Сад Сумского района прошел второй Фестиваль коноплярства Hemp Fest. Конопля сушеная, дробленная, экстракты каннабиса, настойки – и никаких претензий от полиции, говорится в сюжете ТСН. Пробуй, покупай сколько хочешь, и полиция ловить не будет - все это в Сумской области, где проходит фестиваль коноплеводства. Производители с промышленной конопли съехались открывать посетителям новые свойства растения, которое большинство ассоциирует исключительно с проблемами с законом.  

Конопля в пирожных, шоколаде, глазури, присыпках, муке – все вполне безопасное и витаминизированное.

«Нужно детям, потому что состав конопляной муки на 50% состоит из белка. Конопляная мука не содержит глютена», - убеждают производители. Рядом лоток с таблетками и капсулами, который несколько настораживает, но там убеждают: все без дурмана. Есть даже экстракт каннабиса, но его надо употреблять – он вкусный и не содержит никакой химии.

На фестивале заметно скучают правоохранители - признаются, что работы для них нет. Заинтересовались только полезными для здоровья препаратами – за конопляным протеином выстраивается очередь.

«Это легче всего усваиваемый белок. Это сила наших мужчин, ум», - настаивают на фестивале. А еще правоохранители следят за крайней палаткой – чтобы дегустаторы, случайно, лишнего не напробовались на дегустации конопляной водки. Закусывать ее можно шурпой с конопляным семенем – это готовят здесь же. На сковородках шипит рыба в конопляной муке и шуршат мидии в конопляном семени.

Пока что в Украине конопляный бизнес не слишком развит, но организаторы говорят, что есть все предпосылки того, что истощенные подсолнечником и рапсом поля будут восстанавливать посевами конопли.

«На Сумщине впервые в мире изобрели эту коноплю – коноплю, которая не имеет наркотиков. Соответственно, мы можем с ней работать, развивать, использовать для пищевой промышленности. То есть, аграрии – зарабатывают, люди – потребляют здоровое питание», - объясняет руководитель отдела промоции и туризма Сумской ОГА Юрий Гладенко.

Общество Hemp fest Конопля Фестиваль
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