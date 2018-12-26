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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:14774

В Ямполе упал вековой дуб

Огромное дерево сегодня, 18 августа, упало в 5.30 утра.

Мощный «Вековой дуб» потерял свое величие еще несколько лет назад. Дерево длительное время болело, а потому не выдержало мощного урагана в 2015 году, когда обрушилось частично.

Остатки дерева только напоминали дуб, который еще не так давно называли «ветвистым символом Ямполя». И вот сегодня дерево упало полностью. К счастью, ветви обрушилось рано утром и не на проезжую часть. Поэтому, обошлось без пострадавших, пишет Ямполь.инфо.

Общество Дуб Ямполь
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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