В Ямполе упал вековой дуб

Мощный «Вековой дуб» потерял свое величие еще несколько лет назад. Дерево длительное время болело, а потому не выдержало мощного урагана в 2015 году, когда обрушилось частично.
Остатки дерева только напоминали дуб, который еще не так давно называли «ветвистым символом Ямполя». И вот сегодня дерево упало полностью. К счастью, ветви обрушилось рано утром и не на проезжую часть. Поэтому, обошлось без пострадавших, пишет Ямполь.инфо.
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