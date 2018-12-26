В Ямполе упал вековой дуб Огромное дерево сегодня, 18 августа, упало в 5.30 утра.

Мощный «Вековой дуб» потерял свое величие еще несколько лет назад. Дерево длительное время болело, а потому не выдержало мощного урагана в 2015 году, когда обрушилось частично.

Остатки дерева только напоминали дуб, который еще не так давно называли «ветвистым символом Ямполя». И вот сегодня дерево упало полностью. К счастью, ветви обрушилось рано утром и не на проезжую часть. Поэтому, обошлось без пострадавших, пишет Ямполь.инфо.