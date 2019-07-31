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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:21360

На Сумщине полиция задержала мужчину за стрельбу из травматического оружия в кафе

Нарушитель скрылся с места происшествия, однако полицейские установили его местонахождение и задержали.

Происшествие произошло в ночь с 17 на 18 августа в одном из кафе г. Ахтырка. Между посетителями заведения произошел конфликт, в ходе которого один из них достал пистолет и сделал несколько выстрелов. В результате одна из пуль попала в его оппонента.

Правонарушитель скрылся с места происшествия на автомобиле. Благодаря принятым розыскным мероприятиям полицейские задержали его.

Правонарушитель оказался 24-летним жителем Киева. Он приехал в Ахтырку навестить родителей. За рулем мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, за что полицейскими был составлен соответствующий административный протокол. У него изъяли травматический пистолет и доставили в отдел полиции.

Между тем врачи оказали пострадавшему необходимую помощь. Жизни и здоровью мужчины ничего не угрожает.

Следователи открыли уголовное производство, квалифицировав действия нарушителя по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. За совершенное ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Право Ахтырка Стрельба Хулиганство
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