В Сумах возле Чешки изнасиловали девушку

По словам начальника отдела коммуникации ГУНП в Сумской области Эльвиры Бигановой, заявление об изнасиловании поступило в полицию в 5:19 от брата потерпевшей. Правоохранители открыли уголовное производство. Известно, что насильник напал на девушку 1995 г.р., когда та возвращалась домой, сообщает 0542.ua.
Сейчас для раскрытия преступления задействованы все службы полиции. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, ищут свидетелей, опрашивают пострадавшую и заявителя.
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