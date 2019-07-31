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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:47289

В маршрутке "Сумы-Киев" отсутствовал ремень безопасности

Сумчанка Даша Герасименко рассказала об отсутствии ремней безопасности в маршрутке СанАвто и о культуре обслуживания пассажиров.

Директор "СанАвто" Ирина Одновьюненко в ответ сообщила, что "никто не возмущался, все в полном порядке, водитель на этом автомобиле очень компетентный и адекватный! если честно вообще не поняла этого поста!!!", а на предложение сумчанки предоставить официальные контактные данные для оформления жалобы перестала реагировать вообще. В результате пассажирка была вынуждена обратиться для защиты своих прав в Укртрансбезопасность:

Напомним, это далеко не первый случай жалоб на данного перевозчика на которые руководство СанАвто предпочитает не реагировать. Так, ранее эксперт по вопросам общественного транспорта Владимир Ведмедев сообщал о своем негативном опыте пользования услугами данной компании:

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