В Сумах задержали преступника, который изнасиловал девушку возле Чешки

Сейчас он дает объяснения следователям. Подробности задержания - позже. Совершенное преступление не останется безнаказанным. Об этом сообщила начальник отдела коммуникации ГУНП в Сумской области Эльвира Биганова.
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