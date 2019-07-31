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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 06:182181

В Сумах задержали преступника, который изнасиловал девушку возле Чешки

Принятыми мерами сотрудники Сумского отдела полиции и ГУНП области под процессуальным руководством прокуратуры задержали злоумышленника, который утром 18 августа в Сумах изнасиловал девушку.

Сейчас он дает объяснения следователям. Подробности задержания - позже. Совершенное преступление не останется безнаказанным. Об этом сообщила начальник отдела коммуникации ГУНП в Сумской области Эльвира Биганова.

Напомним: трагедия случилась утром 18 августа у озера Чеха в кустах со стороны объездной дороги. Заявление об изнасиловании поступило в полицию в 5:19 от брата потерпевшей.

Правоохранители открыли уголовное производство. Известно, что насильник напал на девушку 1995 г.р., когда та возвращалась домой.

Право Изнасилование
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