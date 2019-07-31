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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:03539

На пожаре в одесской гостинице «Токио Стар» пострадал сумчанин

Одесская полиция назвала имена пострадавших при пожаре в гостинице «Токио Стар».

Об этом сообщил начальник ГУ Нацполиции в Одесской области Олег Бех.

По его словам, семь человек доставили в ожоговое отделение. Среди них житель Сум Николай Довгий, 1981 года рождения, его состояние тяжелое.

Напомним: пожар произошел в ночь на 17 августа. Возгорание произошло на втором этаже, огонь охватил около тысячи квадратных метров. В ГСЧС сообщили, что погибли 9 человек, пострадали 10. Пострадавших госпитализировали в больницы с ожогами различных частей тела и отравлением.

Полиция рассматривает три основные версии: инсценировка в целях сокрытия убийства, нарушение правил пожарной безопасности и неосторожное использование огня гостями отеля. Отдельно Государственное бюро расследований проводит следствие в уголовном производстве, в котором фигурируют сотрудники управления ГСЧС Украины в Одесской области - их подозревают в ненадлежащем исполнении служебных обязанностей, что привело к трагедии, сообщает ТСН.

Право Пожар Пожар в Одессе
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