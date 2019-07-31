В Тростянце завершились биатлонные соревнования 18 августа в Тростянце завершились Всеукраинские соревнования по летнему биатлону.

В соревнованиях принимали участие почти сотня спортсменов из Сумской, Харьковской, Волынской областей и Киева. Во второй день спортсмены бежали масс-старты (без стрельбы).

Мужчины

1. Денис Насыко (Сумская обл.)

2. Богдан Буров (Сумская)

3. Денис Беленский (Сумская)

Старшие юноши (2000-2001 г.р.)

1. Александр Родителев (Сумская)

2. Владислав Гончеревский (Сумская)

3. Владимир Кошман (Сумская)

Средние юноши (2002-2003 г.р.)

1. Сергей Супрун (Сумская)

1.Александр Штань (Сумская)

3. Евгений Малышев (Сумская)

Младшие юноши (2004 г.р. и младше)

1. Михаил Хмиль (Луцк)

2. Антон Чорнобай (Харьков)

3. Даниил Молокоед (Сумская обл.)

Женщины

1. Виктория Ермакова (Сумская)

2. Татьяна Баранюк (Сумская)

3. Елена Токарь (Сумская)

Старшие девушки

1. Варвара Зеленская (Сумская)

2. Алина Мирошниченко (Сумская)

3. Диана Заяць (Харьков)

Средние девушки

1. Алина Еременко (Сумская)

2. Алина Горстка (Харьков)

3. Дарья Свиридова (Сумская)

Младшие девушки

1. Ксения Кравченко (Сумская)

2. Екатерина Пономаренко (Киевская)

3. Анастасия Тропец (Харьковская)