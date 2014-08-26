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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Мэр Сум перераспределил обязанности среди своих замов

Распоряжением городского головы с 19 августа утверждена новая редакция распределения обязанностей между городским головой, секретарем городского совета и заместителями городского головы.

Согласно распоряжению, в ведение Веры Мотречко переходит управление «Центр предоставления административных услуг», Александр Журбе – отдел «Служба 15-80», Максиму Галицкому – управление «Инспекция по благоустройству», сектор по вопросам работы админкомиссии – в управление по хозяйственным и общим вопросам.

Напомним: раньше ЦПАУ подчинялся Алене Дмитревской, а служба 15-80 и инспекция по благоустройству – Ольге Волошиной.

Согласно распоряжению взаимозамещение заместителей предусматривается: если отсутствует Войтенко – его замещает Журба и наоборот, Дмитревская – Волошина, Пак – Мотречко, Галицкий – Баранов. 

Политика Заммэра Сум
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