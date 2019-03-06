В Сумах департамент инфраструктуры лишился руководителя

Пока и.о. директора стал Виктор Павленко, который был начальником управления ЖКХ.
Напомним: Эдуард Велитченко стал директором департамента инфраструктуры после конкурса весной 2019 года. До этого 3,5 года департамент возглавлял Григорий Яременко, которого сейчас судят за смерть малыша в якобы капитально отремонтированном лифте.
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