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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:21580

Есть ли горячая вода у сумчан, которых обслуживает «Сумытеплоэнерго»?

Вопрос снабжения жителей горячей водой обсуждался сегодня, 19 августа, на аппаратном совещании в мэрии.

Докладывала замдиректора ООО «Сумытеплоэнерго» Надежда Покутняя.

- Согласно распоряжению городского головы, «Сумытеплоэнерго» завершило испытания магистральных сетей, - начала она. – На сегодня продолжаем гидравлические испытания распределительных тепловых сетей от центральных тепловых пунктов и котелен. Также ликвидируем повреждения, выявленные на магистральных и распределительных тепловых сетях. Выполняем также замену запорной арматуры и ремонт оборудования на ТЭЦ, КНС, ЦТП и котельных. Целостный имущественный комплекс «Сумытеплоэнерго» будет во время готов к началу отопительного сезона.

- А ситуация по горячей воде? – поинтересовался первый заммэра Сум Владимир Войтенко.

- По горячей воде совместно с «15-80» мы отследили все обращения. На сегодня осталось три обращения, где проблемы во внутридомовых сетях. Совместно с жилищно-эксплуатирующими организациями мы их сегодня закроем. Вопрос решен.

Напомним: горячую воду должны были пустить 1 августа, однако во многих домах были проблемы и спустя две недели. В зоне Котельной Северного промузла горячей воды нет с апреля.

Общество Горячая вода
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