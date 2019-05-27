СумГУ отремонтирует часовню за 3,4 миллиона Сумской госуниверситет провел закупку работ по реконструкции часовни усадьбы Штеричевой на ул. Санаторной, 1.

По тендерной документации, размеры часовни составляют 9 на 11 м, высота - более 4 м. В часовне планируют провести восстановить стены, крышу, фасад, проложить водоснабжение и водоотведение, сделать освещение и электроотопление, благоустроить прилегающую территорию. Общая стоимость работ по результатам аукциона составила 3400 291,20 грн.

Победителем процедуры стало АО «Сумбуд», которое победило в единственного конкурента - ООО «Сумыспецмонтаж».

Участники представили свои предложения в течение 1,5 часа 27 июня, что также весьма подозрительно.

АО «Сумбуд» за последние 3 года выиграло государственных тендеров на сумму около 250 млн грн. Тогда как его конкурент - ООО «Сумыспецмонтаж», побеждало в закупках только раз, в 2017 году.

Компания принадлежит Сумбатову Сергею Рубенович, Сумбатову Рубену Ашотовичу, Бритову Александру Борисовичу, Рудю Петру Васильевичу и Новицкому Павлу Леонидовичу.

Рубен Сумбатов является почетным жителем города Сумы, пишет Громадський моніторинг.