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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:4711561

В Сумах 25-летнему задержанному объявили подозрение в изнасиловании

Сумской местной прокуратурой сегодня, 19 августа, согласовано сообщение о подозрении 25-летнему задержанному по подозрению в изнасиловании, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 1 ст. 187 (разбой), ч. 1 ст. 152 (изнасилование) УК Украины. Сотрудники полиции вручили указанный процессуальный документ задержанному. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания. Прокурор и следователь готовят ходатайство в суд об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Трагедия произошла 18 августа в г. Сумы. В 3.15 ч неподалеку от дома №10 по пр-ту М.Лушпы злоумышленник подошел к незнакомой девушке и сразу нанес ей удар в голову, закрыл рот и повалил на землю. Угрожая физической расправой, приказал девушке отдать ему все ценные вещи. Нападающий забрал смартфон девушки, после чего изнасиловал ее.

«Пострадавшей 24 года. О совершенном преступлении в полицию сообщил ее брат. Правоохранители через считанные часы установили личность нападавшего и задержали его. Подозреваемому грозит до 7 лет лишения свободы», - рассказала руководитель Сумской местной прокуратуры Юлия Слабунова.

Право Изнасилование
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Комментарии

Caretaker
Caretaker
Сегодня 11:36

Калёным железом выжечь на лбу надпись "Насильник", чтобы встречали на зоне его соответственно!

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