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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:54275

На Сумщине гражданин Киргизии предлагал пограничникам взятки

Пограничники Сумского отряда зафиксировали очередную попытку втягивания пограничников в противоправную деятельность.

В пункт пропуска «Бачевск» прибыл гражданин Киргизии, 1974 года рождения. Он направлялся в Украину на автомобиле марки «Мерседес» в качестве пассажира. На паспортный контроль иностранец предоставил общегражданский паспорт гражданина Кыргызской Республики, который не дает ему права на въезд в Украину. Чтобы пограничники не заметили несоответствия документа, мужчина предложил пограничному наряду взятки в размере 2,5 тыс. рублей РФ.

Стражи границы от неправомерной выгоды отказались и направили в компетентные правоохранительные органы сообщение о противоправном деянии, содержащем признаки уголовного преступления, предусмотренного ст. 369 УК Украины. Продолжаются следственные действия.

Право Взятка Пограничники
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