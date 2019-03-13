Сумские копы остановили водителя с чужими правами Патрульные остановили водителя с вероятно поддельными документами.

Во время патрулирования улицы Металлургов экипаж патрульной полиции остановил ГАЗель, водитель которой двигался с нарушением ПДД.

Проверяя документы по имеющимся базам, стражи порядка установили, что водительское удостоверение, которое предоставил для проверки 50-летний водитель, на самом деле выдано 29-летней женщине. К тому же, сам мужчина в 2017 году был лишен водительского за вождение в нетрезвом состоянии.

Для выяснения всех обстоятельств инспекторы вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отдела полиции.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 4 ст. 358 (использование заведомо поддельного документа) УК.